Пеллегри стал игроком "Монако"

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри перешёл в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, монегаски заплатили за 16-летнего футболиста от 20 до 22 миллионов евро, также в сделке предусмотрены бонусы.

Пеллегри является воспитанником "Дженоа", за основную команду "грифонов" дебютировал в декабре 2016 года, сыграл 10 матчей и забил 3 гола. | http://soccernews.ru