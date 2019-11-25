Пеллегрини близок к увольнению из "Вест Хэма"

Теги вест хэм юнайтедмануэль пеллегрини

Пеллегрини близок к увольнению из "Вест Хэма"

Наставник лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пелегрини может в скором времени лишиться работы.

По информации The Telegraph, руководство столичного клуба крайне недовольно последними результатами команды.

Если "молотобойцы" не исправят ситуацию в ближайших матчах, то чилийский тренер будет уволен.

66-летний Пеллегрини возглавляет "Вест Хэм" с мая 2018 года и зарабатывает по трёхлетнему контракту 8,17 миллионов евро за сезон.

Лондонцы занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 сыгранных туров.

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