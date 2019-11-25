Пеллегрини близок к увольнению из "Вест Хэма"
Наставник лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пелегрини может в скором времени лишиться работы.
По информации The Telegraph, руководство столичного клуба крайне недовольно последними результатами команды.
Если "молотобойцы" не исправят ситуацию в ближайших матчах, то чилийский тренер будет уволен.
66-летний Пеллегрини возглавляет "Вест Хэм" с мая 2018 года и зарабатывает по трёхлетнему контракту 8,17 миллионов евро за сезон.
Лондонцы занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 сыгранных туров.
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|Команда
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|13
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|Арсенал Лондон
|13
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Борнмут
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
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|15
|Эвертон
|13
|14
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|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
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|Саутгемптон
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|Уотфорд
|13
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