Пеллегрини: "Месси и Роналду - по-прежнему лучшие игроки мира"

Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини считает, что до сих пор в мировом футболе не появилось лучше игроков, чем нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"Я не сомневаюсь, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире вместе с Криштиану Роналду. Они изменили ситуацию за последние 10 лет. Не всегда получается забивать голы, но сомневаться в их способностях и игровых качествах не приходится", - приводит слова Пеллегрини Marca.

"Бетис" сыграет с "Барселоной" в субботу на "Камп Ноу" в 18:15 по московскому времени.

В этом сезоне 33-летний Месси забил 4 гола (все - с пенальти) и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Не пропустите: Куман высказался о ходьбе Месси пешком вместо прессинга в матче с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru