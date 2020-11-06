Пеллегрини: "Месси и Роналду - по-прежнему лучшие игроки мира"
Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини считает, что до сих пор в мировом футболе не появилось лучше игроков, чем нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси.
"Я не сомневаюсь, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире вместе с Криштиану Роналду. Они изменили ситуацию за последние 10 лет. Не всегда получается забивать голы, но сомневаться в их способностях и игровых качествах не приходится", - приводит слова Пеллегрини Marca.
"Бетис" сыграет с "Барселоной" в субботу на "Камп Ноу" в 18:15 по московскому времени.
В этом сезоне 33-летний Месси забил 4 гола (все - с пенальти) и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
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|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|17
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|20
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