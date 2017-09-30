Пеллегрини может не сыграть против "Милана"

Хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может не сыграть с "Миланом", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист заболел гриппом и вероятно пропустит игру с "россонери".

В нынешнем сезоне Пеллегрини сыграл 5 матчей и отметился одним ассистом.

Поединок "Милан" - "Рома" пройдет 1 октября в 19:00.

Читайте также: Бекхэм скучает по "Милану". | http://soccernews.ru