Пеллегрини может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может перебраться в Серию А.

Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Скауты "красных дьяволов" побывали на матче 7-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:0), где лично понаблюдали за игрой итальянского футболиста.

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