Пеллегрини может покинуть пост главного тренера "Бетиса"

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост, спустя несколько недель после назначения. Об этом сообщает Radio Gaceta.

По данным источника, специалист получил предложение из Китая.

Ожидается, что Пеллегрини заменит Йорди Кройф, который ранее возглавлял "Маккаби", "Чунцин Лифань" и сборную Эквадора.

С 66-летним тренером заключен контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее специалист работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".

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