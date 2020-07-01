Пеллегрини может возглавить "Бетис"

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Пеллегрини может возглавить "Бетис"

Экс-тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини может возглавить испанский клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 66-летний специалист может возглавить "Бетис".

Ранее тренер работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".

"Бетис" недавно уволил Руби. После 32 туров "Бетис" занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 37 очков.  

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