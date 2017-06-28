Пеллегрини обойдётся "Роме" в десять миллионов евро

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Пеллегрини обойдётся "Роме" в десять миллионов евро

"Рома" воспользуется правом выкупить полузащитника "Сассуоло" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" заплатят за своего воспитанника десять миллионов евро. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне 21-летний Пеллегрини сыграл за "Сассуоло" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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