Пеллегрини объяснил, почему имея предложения от "Милана" и "Ювентуса", он предпочел перейти в "Рому"

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Пеллегрини объяснил, почему имея предложения от "Милана" и "Ювентуса", он предпочел перейти в "Рому"

Хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини рассказал, почему он выбрал римский клуб местом продолжения своей карьеры.

"Правда ли, что я выбрал Рим, потому что здесь лучше цикорий? Да, римский цикорий значительно лучше! А если серьезно, мы обсудили все варианты с моими агентами, потому что сперва интерес проявляли многие клубы.

В конце концов, моя семья и отец живут здесь. Клуб использовал возможность моего обратного выкупа, так что не пришлось иметь дел с "Сассуоло". Так было проще для всех. Я провел два важных года под руководством Ди Франческо. "Лацио" также проявлял ко мне интерес, но я всю жизнь болел за "Рому", так что у меня не было выбора" - приводит слова Пеллегрини Calciomercato.

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