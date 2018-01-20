Пеллегрини ожидает трансфера Маскерано в "Хэбэй Чайна Форчун"

Наставник "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини подтвердил интерес к защитнику "Барселоны" Хавьеру Маскерано.

"Планируем, что Маскерано перейдет к нам. Надо еще обсудить всю ситуацию с "Барселоной", но Хавьер - футболист, в услугах которого я очень заинтересован. При мне Маскерано дебютировал в "Ривер Плейт". Он настоящий лидер, уверен, в китайской Суперлиге он будет успешен" - приводит слова Пеллегрини ESPN.

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