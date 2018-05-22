Пеллегрини озвучил "Вест Хэму" требования по усилению состава

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Пеллегрини озвучил "Вест Хэму" требования по усилению состава
Новый главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что лондонская команда нуждается в усилении состава в летнее трансферное окно.

"Я считаю, что у "Вест Хэма" хороший состав. Я ознакомился со способностями каждого из игроков. Но все равно команду нужно усилить четырьмя-пятью игроками. В этом случае мы станем очень сильны. Надеюсь, что тогда мы сможем достичь поставленных целей. В следующем сезоне мы будем играть в атакующий футбол", - приводит слова Пеллегрини Sky Sports.

Напомним, что в минувшем сезоне "Вест Хэм" занял 13 место в Премьер-лиге.

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