Пеллегрини перешел в "Рому"

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Пеллегрини перешел в "Рому"

Полузащитник "Сассуоло" Лоренцо Пеллегрини стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с римским клубом до лета 2022 года. Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "волком".

21-летний Пеллегрини выступал за "Сассуоло" с 2015 года, провел за клуб 54 матча и забил 11 голов. Сыграл 1 матч за сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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