Пеллегрини по десятибальной шкале оценил свой сезон в "Реале"

Экс-наставник "Реала" Мануэль Пеллегрини оценил свою работу в мадридском клубе.

"Оценил бы свой сезон в "Реале" на 6 из 10. Он не был отличным, поскольку мы не выиграли титул, но в целом у нас был хороший чемпионат, ведь мы набрали 96 очков. Кроме того, первые три месяца мы были без Криштиану Роналду" - приводят слова Пеллегрини испанские СМИ.

Напомним, что Пеллегрини возглавлял "Реал" в сезоне 2009/10.

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