Пеллегрини похвалил "Зенит" после вылета от "Бетиса"

Фото твиттер "Бетиса"

Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам противостояния с "Зенитом".

Напомним, что испанцы на выезде победили со счётом 3:2, после чего дома отстояли нулевую ничью.

"Мы приехали из России с победой, но это был неокончательный результат, потому что "Зенит" - очень хорошая команда. Это команда уровня Лиги Чемпионов с прекрасными игроками. Очень важно, что мы не пропустили. 20-25 минут второго тайма играли хорошо, создали два момента. Потом они уже рисковали, было два угловых, после которых они могли забить.

Но не могу сказать, что у них было много моментов, в защите мы сыграли хорошо. Даже в овертайме мы могли бы добиться результата, у нас вышли Борха Иглесиас, Тельо, сделали хорошие замены. К счастью, мы не дошли до дополнительного времени. Сыграли хорошо, поздравляю команду", - сказал Пеллегрини.

Не пропустите: Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru