Пеллегрини покинул "Хэбэй Чайна Форчун"

Теги хэбэй чайна форчунмануэль пеллегринивест хэм юнайтед

Пеллегрини покинул "Хэбэй Чайна Форчун"

Главный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини покинул свой пост, сообщает Reuters.

По информации агентства, чилийский специалист и китайский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Скорее всего, 64-летний Пеллегрини в ближайшее время возглавит "Вест Хэм", с которым, по некоторым данным, уже согласовал условия сотрудничества. | http://soccernews.ru

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