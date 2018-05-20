Пеллегрини покинул "Хэбэй Чайна Форчун"

Главный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини покинул свой пост, сообщает Reuters.

По информации агентства, чилийский специалист и китайский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Скорее всего, 64-летний Пеллегрини в ближайшее время возглавит "Вест Хэм", с которым, по некоторым данным, уже согласовал условия сотрудничества. | http://soccernews.ru