Пеллегрини признал закономерность поражения "Вест Хэма" от "Ливерпуля"

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Пеллегрини признал закономерность поражения "Вест Хэма" от "Ливерпуля"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини оценил поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:4) в матче первого тура чемпионата Англии.

"Наша команда должна прогрессировать. Мы хорошо играли только в первые 15 минут второго тайма и создавали моменты. Нам нужно продолжать работать. "Ливерпуль" заслуженно одержал победу. Мы не расстраиваемся, так как этот матч был первым в сезоне с одной из лучших команд Премьер-лиги", - приводит слова Пеллегрини Sky Sports.

Напомним, что этот матч стал первым для Пеллегрини во главе "Вест Хэма".

Не пропустите: "Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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