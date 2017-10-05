Пеллегрини пропустит 10 дней

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини выбыл из строя из-за мышечной травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, данное повреждение оставило 21-летнего хавбека без футбола на десять дней.

В этом сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 6 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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