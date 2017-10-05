Пеллегрини пропустит 10 дней
Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини выбыл из строя из-за мышечной травмы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, данное повреждение оставило 21-летнего хавбека без футбола на десять дней.
В этом сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 6 матчей и сделал 2 результативных передачи.
Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини. | http://soccernews.ru
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