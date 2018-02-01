Пеллегрини: "Реал" имеет хороший шанс снова выиграть Лигу Чемпионов"

Главный тренер китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини считает, что его бывшая команда мадридский "Реал" способна в третий раз подряд выиграть Лигу Чемпионов.

"Реал" привык иметь команду-победителя, тренера, который хорошо себя зарекомендовал себя, и отличный состав. Он имеет хорошие шансы снова выиграть Лигу Чемпионов", - приводит слова чилийского специалиста Express.

Напомним, семь игроков "Реала" пообещали Зидану сделать все, чтобы пройти ПСЖ. | soccernews.ru