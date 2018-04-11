Пеллегрини сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини сделал выбор между ПСЖ и туринским "Ювентусом", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Rai Sport, ближайшим летом 21-летний хавбек планирует стать игроком "старой синьоры", с которой он уже согласовал условия личного контракта. Трансфер перспективного игрока обойдется чемпиону Италии в 30 миллионов евро, которые составляют сумму отступных за него.

В нынешнем сезоне Пеллегрини забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за "Рому".

Напомним, Уткин рассказал, благодаря кому "Рома" добивается успеха в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru