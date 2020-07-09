Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"

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Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"

Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

С 66-летним тренером заключен контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее специалист работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".

"Бетис" недавно уволил Руби. После 34 туров "Бетис" занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 балл.  

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