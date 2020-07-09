Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"
Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
С 66-летним тренером заключен контракт до 30 июня 2023 года.
Ранее специалист работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".
OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 9, 2020
Welcome!
➡ https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO
"Бетис" недавно уволил Руби. После 34 туров "Бетис" занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14