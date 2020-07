Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"

Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

С 66-летним тренером заключен контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее специалист работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".

OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season



Welcome!



➡ https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO