Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"

Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

С 66-летним тренером заключен контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее специалист работал с такими испанскими клубами как "Реал", "Малага" и "Вильярреал".

OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season



Welcome!



➡ https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 9, 2020

"Бетис" недавно уволил Руби. После 34 туров "Бетис" занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 балл.

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