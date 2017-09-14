Пеллегрини: "В "Реале" Роналду первым приходил на тренировки и уходил последним"

Бывший наставник мадридского "Реала" Мануэль Пеллегрини, ныне возглавляющий китайский "Хэбэй Чайна Форчун" похвалил форварда "сливочных" Криштиану Роналду за отношение к своей работе.

"Трудно ли работать со звездами. Нет, наоборот. Это проще, чем можно подумать. Я прошел через это . В составе "Реала" во время моей работы там были великие игроки, такие как Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Бензема. Но, когда игрок с самым большим эго появляется первым на тренировке и уходит последним, все очень просто ", - цитирует 63-летнего специалиста sport.es.

Напомним, вчера Роналду помог "Реалу" разгромить АПОЭЛ. | soccernews.ru