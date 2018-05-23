Пеллегрини в "Вест Хэме" получит 86 миллионов евро на трансферы

Теги вест хэм юнайтедмануэль пеллегрини

Пеллегрини в "Вест Хэме" получит 86 миллионов евро на трансферыНовый главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини получит солидную сумму на усиление состава во время летнего трансферного окна.

По данным источника, на трансферы команда готова потратить более 85 миллионов евро.

Так, в клубе надеются приобрести Джамала Ласcеллса из "Ньюкасла" и Джеймса Тарковски из "Бкрнли".

Читайте: Пеллегрини озвучил "Вест Хэму" требования по усилению состава | http://soccernews.ru

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