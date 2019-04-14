Пеллегрини: "Вест Хэм" обыграл бы "МЮ", если бы использовался VAR"

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Пеллегрини: "Вест Хэм" обыграл бы "МЮ", если бы использовался VAR"
Главный тренер лондонского "Вест Хэм" Мануэль Пеллегрини обвинил судей в м в матче 34-го тура чемпионата Англии.

"Я считаю, что мы должны были побеждать. Мы показали хорошую игру, но не сумели взять три очка. Я не хочу жаловаться на арбитров, так как у них сложная работа, но пенальти на Мате не было, а в эпизоде с нашим не засчитанным голом не было положения вне игры. Кроме того, "МЮ" забил второй гол из офсайда. Если бы на матче использовался VAR, то мы бы одержали победу.

Нам будет тяжело финишировать в зоне еврокубков. Поэтому наша цель - занять место, как можно выше. Мы будем бороться до последнего тура", - цитирует Пеллегрини BBC.

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