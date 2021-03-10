Пеллегрини вошел в топ-5 по числу побед в Ла Лиге среди иностранных тренеров
Главный тренер севильского "Бетиса" Мануэль Пеллегрини вышел на пятое место по числу побед в чемпионате Испании среди иностранных тренеров.
Пеллегрини одержал свою 180-ю победу в Ла Лиге в матче 26-го тура с "Алавесом" (3:2). По этому показателю чилийский специалист опередил легендарного голландского тренера Йохана Круиффа, который в XX веке тренировал "Барселону".
Чаще в чемпионате Испании среди иностранцев побеждали только валлиец Джон Тошак (200), аргентинец Эленио Эррера (200), аргентинец Диего Симеоне (216) и словак Фердинанд Даучик (234).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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