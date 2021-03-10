Пеллегрини вошел в топ-5 по числу побед в Ла Лиге среди иностранных тренеров

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Пеллегрини вошел в топ-5 по числу побед в Ла Лиге среди иностранных тренеров

Главный тренер севильского "Бетиса" Мануэль Пеллегрини вышел на пятое место по числу побед в чемпионате Испании среди иностранных тренеров.

Пеллегрини одержал свою 180-ю победу в Ла Лиге в матче 26-го тура с "Алавесом" (3:2). По этому показателю чилийский специалист опередил легендарного голландского тренера Йохана Круиффа, который в XX веке тренировал "Барселону".

Чаще в чемпионате Испании среди иностранцев побеждали только валлиец Джон Тошак (200), аргентинец Эленио Эррера (200), аргентинец Диего Симеоне (216) и словак Фердинанд Даучик (234).

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