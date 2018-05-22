Пеллегрини возглавил "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил о назначении на должность главного тренера чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини.

С 2013 по 2016 год чилиец работал с "Манчестер Сити", с которым стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок лиги. В последнее время он возглавлял китайский клуб.

В этом месяце команду из Лондона покинул Дэвид Мойес.

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