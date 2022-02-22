Пеллегрини высказался об ответном матче с "Зенитом" в Лиге Европы

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Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от продолжения противостояния с "Зенитом" в плей-офф Лиги Европы.

"Мы пока не думаем про дерби с "Севильей", потому что играем в Лиге Европы. Нам нужно продолжать в том же духе. Прежде чем думать о чемпионате, нужно уделить внимание другому турниру. Необходимо дома решить вопрос. Мы ещё никуда не вышли", - цитирует Пеллегрини Marca.

"Бетис" примет "Зенит" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В первой игре на "Газпром Арене" испанцы победили со счётом 3:2.

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