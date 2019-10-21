Пеллегрино отправлен в отставку с поста главного тренера "Леганеса"
Руководство "Леганеса" уволило Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления клуба в нынешнем сезоне.
После девяти туров "Леганес" занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав всего два очка.
Преемником Пеллегрино назначен Луис Чембраноса.
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