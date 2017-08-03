Пеллегрино: "Саутгемптон" не продаст ван Дейка"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб не собирается расставаться с защитником Вирджилом ван Дейком.

"Наша позиция остается неизменной. Ван Дейк тренируется отдельно от команды, но он не будет продан этим летом. Я бы хотел, чтобы он присоединился к остальным игрокам, так как Вирджил очень важен для нас", - приводит слова Пеллегрино Sky Sports.

Напомним, что интерес к голландцу проявляет "Ливерпуль". Ранее сообщалось, что "святые" оценивают 26-летнего ван Дейка в 80 миллионов евро.

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