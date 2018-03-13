Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона"

"Саутгемптон" уволил главного тренера команды Маурисио Пеллегрино в связи с неудовлетворительными результатами.

Как сообщает Opta, аргентинский специалист, будучи у руля "святых", в среднем набирал всего 0,93 очка за один матч АПЛ.

В истории "Саутгемптона" только Харри Реднапп (0,91) и Стив Уигли (0,64) набирали меньше очков за игру в Премьер-лиге. | http://soccernews.ru