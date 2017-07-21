Пеллегрино: "Ван Дейк сказал мне, что не может играть и хочет уйти"

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Пеллегрино: "Ван Дейк сказал мне, что не может играть и хочет уйти"

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино сообщил о намерении защитника Вирджила ван Дейка покинуть клуб.

"Он не работает с нами, потому что не готов психологически. Когда я с ним поговорил, Вирджил сказал, что не может играть и хочет уйти. Надеюсь, Вирджил сможет изменить свою позицию, потому что сейчас футболисты являются частью большого бизнеса" - приводит слова Пеллегрино ВВС.

Ранее сообщалось, что футболист желает присоединиться к "Ливерпулю".

В прошлом сезоне ван Дейк провел 30 поединков и отметился 4 голами.

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