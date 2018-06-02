Пеллегрино возглавил "Леганес"

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Пеллегрино возглавил "Леганес"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

46-летний аргентинский специалист заключил с новым клубом контракт до лета 2019 года. У руля "пепинерос" он сменил ушедшего в "Реал Сосьедад" Асьера Гаритано.

Отметим, что ранее Пеллегрино возглавлял "Валенсию", "Эстудиантес", "Индепендьенте", "Алавес" и "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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