Пеллегрино возглавил "Леганес"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

46-летний аргентинский специалист заключил с новым клубом контракт до лета 2019 года. У руля "пепинерос" он сменил ушедшего в "Реал Сосьедад" Асьера Гаритано.

Отметим, что ранее Пеллегрино возглавлял "Валенсию", "Эстудиантес", "Индепендьенте", "Алавес" и "Саутгемптон". | http://soccernews.ru