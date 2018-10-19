Пента-трик Йовича позволил "Айнтрахту" деклассировать "Фортуну Дюссельдорф"

В стартовом матче восьмого тура немецкой Бундеслиги франкфуртский "Антрахт" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Фортуне Дюссельдорф" со счётом 7:1. Героем встречи стал сербский форвард "орлов" Лука Йович, который оформил пента-трик, ещё два мяча в активе Себастьена Аллера, гол престижа на счету Доди Лукебакио.

"Айнтрахт" – "Фортуна" - 7:1

Голы: Аллер, 20 (пенальти) - 1:0, Йович, 26 - 2:0, Йович, 34 - 3:0, Аллер, 50 - 4:0, Лукебакио, 53 - 4:1, Йович, 55 - 5:1, Йович, 69 - 6:1, Йович, 72 - 7:1.

"Айнтрахт": Трапп (Реннов, 58), Абраам, Ндика, да Кошта, де Гузман, Костич, Гачинович, Хасебе, Торро (Штендера, 46), Аллер, Йович (Хргота, 86).

"Фортуна": Рензинг, Циммер, Айхан, Каминьски, Бодзек (Лукебакио, 46), Моралес, Циммерманн, Зоботтка (Баркок, 46), Штегер, Раман, Дукш.

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