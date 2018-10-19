Пента-трик Йовича позволил "Айнтрахту" деклассировать "Фортуну Дюссельдорф"

Теги айнтрахт франкфуртфортуна дюссельдорфлука йович

Пента-трик Йовича позволил "Айнтрахту" деклассировать "Фортуну Дюссельдорф"

В стартовом матче восьмого тура немецкой Бундеслиги франкфуртский "Антрахт" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Фортуне Дюссельдорф" со счётом 7:1. Героем встречи стал сербский форвард "орлов" Лука Йович, который оформил пента-трик, ещё два мяча в активе Себастьена Аллера, гол престижа на счету Доди Лукебакио.

"Айнтрахт" – "Фортуна" - 7:1

Голы: Аллер, 20 (пенальти) - 1:0, Йович, 26 - 2:0, Йович, 34 - 3:0, Аллер, 50 - 4:0, Лукебакио, 53 - 4:1, Йович, 55 - 5:1, Йович, 69 - 6:1, Йович, 72 - 7:1.

"Айнтрахт": Трапп (Реннов, 58), Абраам, Ндика, да Кошта, де Гузман, Костич, Гачинович, Хасебе, Торро (Штендера, 46), Аллер, Йович (Хргота, 86).

"Фортуна": Рензинг, Циммер, Айхан, Каминьски, Бодзек (Лукебакио, 46), Моралес, Циммерманн, Зоботтка (Баркок, 46), Штегер, Раман, Дукш. 

Не пропустите: Президент "Баварии" громко высказался об уходе Берната. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов