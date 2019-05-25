Пентек близок к уникальному достижению в Серии А
В воскресенье форвард "Милана" Кшиштоф Пентек может установить рекорд Серии А, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, поляк завтра может стать первым игроком в истории, забившим не менее 10 голов в составе двух разных команд в течение одного розыгрыша чемпионата Италии.
Напомним, что в первой половине сезона 23-летний футболист отличился 13 раз в Серии А в футболке "Дженоа", затем он перешёл в "Милан" за 35 миллионов евро и за четыре месяца поразил ворота соперников 9 раз.
За тур до завершения первенства Пентек делит с Дуваном Сапатой второе и третье место в списке лучших бомбардиров Кальчо.
"Милан" в воскресенье сыграет в гостях со СПАЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16