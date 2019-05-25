Пентек близок к уникальному достижению в Серии А

В воскресенье форвард "Милана" Кшиштоф Пентек может установить рекорд Серии А, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, поляк завтра может стать первым игроком в истории, забившим не менее 10 голов в составе двух разных команд в течение одного розыгрыша чемпионата Италии.

Напомним, что в первой половине сезона 23-летний футболист отличился 13 раз в Серии А в футболке "Дженоа", затем он перешёл в "Милан" за 35 миллионов евро и за четыре месяца поразил ворота соперников 9 раз.

За тур до завершения первенства Пентек делит с Дуваном Сапатой второе и третье место в списке лучших бомбардиров Кальчо.

"Милан" в воскресенье сыграет в гостях со СПАЛ.

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