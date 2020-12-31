Пентек хочет вернуться в Серию А

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Пентек хочет вернуться в Серию А

Нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек намерен снова сменить чемпионат, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, польский футболист хочет вернуться в Серию А, где он ранее выступал за "Милан" и "Дженоа".

В аренде 25-летнего форварда заинтересованы "Фиорентина" и всё та же "Дженоа".

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Герту" 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 21,5 миллиона евро.

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