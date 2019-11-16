Пентек может покинуть "Милан"
Во время зимнего трансферного окна "Милан" может расстаться с нападающим Кшиштофом Пентеком.
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба крайне недовольно игрой поляка в этом сезоне.
Если 24-летний футболист в ближайшее время не улучшит свои бомбардирские показатели, то вероятно в январе отправится в аренду.
Сообщается, что в возвращении Пентека заинтересована "Дженоа", продавшая его в "Милан" чуть менее года назад.
Шансы форварда покинуть команду заметно вырастут в случае удачных переговоров между "россонери" и Златаном Ибрагимовичем.
В текущем сезоне Пентек сыграл за "Милан" 12 матчей и забил 3 гола.
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