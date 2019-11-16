Пентек может покинуть "Милан"

Теги миланкшиштоф пентекдженоатрансферы

Пентек может покинуть "Милан"

Во время зимнего трансферного окна "Милан" может расстаться с нападающим Кшиштофом Пентеком.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба крайне недовольно игрой поляка в этом сезоне.

Если 24-летний футболист в ближайшее время не улучшит свои бомбардирские показатели, то вероятно в январе отправится в аренду.

Сообщается, что в возвращении Пентека заинтересована "Дженоа", продавшая его в "Милан" чуть менее года назад.

Шансы форварда покинуть команду заметно вырастут в случае удачных переговоров между "россонери" и Златаном Ибрагимовичем.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Милан" 12 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Два клуба Серии А поспорят за Мойсе Кина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов