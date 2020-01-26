Пентек может продолжить карьеру в "Челси"
Агент нападающего "Милана" Кшиштова Пентека предложил своему клиенту продолжить карьеру в "Челси". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, "синие" готовы купить 24-летнего футболиста на замену форварду Оливье Жиру, который должен стать игроком "Интера" в скором времени.
В футболисте также заинтересован лондонский "Тоттенхэм".
В текущем сезоне Пентек участвовал в 18 матчах Серии А, отметившись 4 голами.
Не пропустите: "Милан" отказал двум клубам в аренде Пентека| http://soccernews.ru
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|Ливерпуль
|23
|67
|2
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|24
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|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
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|24
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Саутгемптон
|24
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|Арсенал Лондон
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|11
|Кристал Пэлас
|24
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|24
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
|24
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
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