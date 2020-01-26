Пентек может продолжить карьеру в "Челси"

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Пентек может продолжить карьеру в "Челси"

Агент нападающего "Милана" Кшиштова Пентека предложил своему клиенту продолжить карьеру в "Челси". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "синие" готовы купить 24-летнего футболиста на замену форварду Оливье Жиру, который должен стать игроком "Интера" в скором времени.

В футболисте также заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Пентек участвовал в 18 матчах Серии А, отметившись 4 голами.

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