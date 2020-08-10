Пентек может вернуться в Серию А

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Пентек может вернуться в Серию А

Спустя всего полгода нападающий "Герты" Кшиштоф Пентек может снова оказаться в итальянском клубе.

Ранее польский форвард выступал за "Дженоа" и "Милан", а сейчас его зовут в "Фиорентину", пишет Calciomercato.

Берлинцы готовы продать Пентека за сумму более 20 миллионов евро. "Фиалки" пока раздумывают об аренде с опцией выкупа.

В составе "Герты" 25-летний футболист забил 5 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.

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