Пентек может вернуться в Серию А
Спустя всего полгода нападающий "Герты" Кшиштоф Пентек может снова оказаться в итальянском клубе.
Ранее польский форвард выступал за "Дженоа" и "Милан", а сейчас его зовут в "Фиорентину", пишет Calciomercato.
Берлинцы готовы продать Пентека за сумму более 20 миллионов евро. "Фиалки" пока раздумывают об аренде с опцией выкупа.
В составе "Герты" 25-летний футболист забил 5 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.
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