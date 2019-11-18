Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро

1 Теги миланкшиштоф пентек

Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро
Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек выразил надежду, что следующий его трансфер будет стоить около 70 миллионов евро.

"Когда состоялся мой трансфер в "Милан", то все прошло очень быстро. Я не задавал вопросов, так как думал только о футболе. Сейчас моя стоимость составляет 38 миллионов евро. Когда я перейду в другой клуб, то хочу, чтобы мой трансфер составил около 70 миллионов евро", - приводит слова Пентека TVP Sport.

Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" в январе 2019 года за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за миланский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Пентек может покинуть "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Похвастаться стоимостью как проститутка?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов