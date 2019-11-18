Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро



Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек выразил надежду, что следующий его трансфер будет стоить около 70 миллионов евро.

"Когда состоялся мой трансфер в "Милан", то все прошло очень быстро. Я не задавал вопросов, так как думал только о футболе. Сейчас моя стоимость составляет 38 миллионов евро. Когда я перейду в другой клуб, то хочу, чтобы мой трансфер составил около 70 миллионов евро", - приводит слова Пентека TVP Sport.

Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" в январе 2019 года за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за миланский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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