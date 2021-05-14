Пентек не сыграет на Евро

Теги гертачемпионат европыкшиштоф пентек

Пентек не сыграет на ЕвроФото: инстаграм Пентека/Автор неизвестен

Форвард "Герты" и сборной Польши Кшиштоф Пентек сообщил о том, что пропустит чемпионат Европы из-за травмы голеностопа.

"Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно мечтал сыграть на этом турнире. Тем не менее, я верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда бы то ни было", — написал поляк у себя в Twitter.

В текущем сезоне Пентек провел 32 игры за "Герту", в которых сумел отметился 7 голами и 7 ассистами.

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