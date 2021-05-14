Пентек не сыграет на Евро
Фото: инстаграм Пентека/Автор неизвестен
Форвард "Герты" и сборной Польши Кшиштоф Пентек сообщил о том, что пропустит чемпионат Европы из-за травмы голеностопа.
"Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно мечтал сыграть на этом турнире. Тем не менее, я верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда бы то ни было", — написал поляк у себя в Twitter.
В текущем сезоне Пентек провел 32 игры за "Герту", в которых сумел отметился 7 голами и 7 ассистами.
Также не пропустите: Дуглас Коста вернется в Бразилию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Широков высказался о Николиче
-
Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет
-
19 клубов получили лицензию РПЛ
-
Пентек не сыграет на Евро
-
Дуглас Коста вернется в Бразилию
-
Пирло поздравил "Интер" со скудетто
-
"Кадис" подписал игрока "Астаны"
-
1
Лам сделал выбор между Месси и Марадоной
-
Малиновским интересуются гранды европейского футбола
-
"Манчестер Юнайтед" уверен в подписании Санчо
-
Дзюба поделился настроем на Евро
-
"ПСЖ" может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе
-
Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду
-
"Барселона" может летом усилиться тремя нападающими
-
Дзюба порассуждал о том, чем займётся после завершения карьеры
-
"Интер" и "Милан" поспорят за защитника "Челси"
-
Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду
-
Пять клубов РПЛ прошли лицензирование для участия в еврокубках
-
Давид Луиз покинет "Арсенал"
-
Тульский "Арсенал" определился с будущим арендованного у "Локомотива" Джорджевича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20