Пентек обвинил Ибрагимовича в своем уходе из "Милана"
Польский нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек заявил, что он ушел из "Милана" из-за шведского форварда Златана Ибрагимовича.
"Я не буду обманывать. Я ушел из "Милана", так как в команду пришел Ибрагимович. Я не хотел сидеть на лавке 5-6 матчей подряд. Если Златан выходил на поле, то он мог покинуть его только на носилках или по своему желанию. А я не получал игрового времени. Как-то меня выпустили в матче Кубка Италии. Я забил гол и отдал результативный пас, но в следующем матче Серии А меня вновь оставили в запасе. Я понял, что у меня не будет шансов", - приводит слова Пентека Prawda Futbolu.
25-летний Пентек выступал за "Милан" с 2019 по 2020 годы, провел за клуб 41 матч и забил 16 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20