Пентек обвинил Ибрагимовича в своем уходе из "Милана"

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Пентек обвинил Ибрагимовича в своем уходе из "Милана"

Польский нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек заявил, что он ушел из "Милана" из-за шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Я не буду обманывать. Я ушел из "Милана", так как в команду пришел Ибрагимович. Я не хотел сидеть на лавке 5-6 матчей подряд. Если Златан выходил на поле, то он мог покинуть его только на носилках или по своему желанию. А я не получал игрового времени. Как-то меня выпустили в матче Кубка Италии. Я забил гол и отдал результативный пас, но в следующем матче Серии А меня вновь оставили в запасе. Я понял, что у меня не будет шансов", - приводит слова Пентека Prawda Futbolu.

25-летний Пентек выступал за "Милан" с 2019 по 2020 годы, провел за клуб 41 матч и забил 16 голов.

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