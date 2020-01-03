Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек отклонил предложения от двух клубов.

Как сообщает Calciomercato, подписать поляка пытались "Дженоа" и "Кристал Пэлас", однако футболист не хочет переходить в клуб, который ниже уровня "россонери".

Отмечается, что Пентек желает перебраться в клуб, где он будет на ведущих ролях и если в январе игрок не найдет такой клуб, то он готов ждать до лета.

В этом сезоне на счету Пентека четыре забитых мяча в 17 играх.

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