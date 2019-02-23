Пентек повторил исторический рекорд Бирхоффа

Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек повторил исторический рекорд Оливера Бирхоффа, сообщает Opta.

Польский бомбардир стал вторым после немца игроком, отличившимся в каждом из первых четырёх матчей Серии А в составе "россонери".

Бирхофф смог выдать такую серию в 1998 году. Если Пентек забьёт гол в ворота "Сассуоло" в следующую субботу, то станет автором нового клубного рекорда.

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