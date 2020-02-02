Пентек раскритиковал "Милан" после ухода из клуба

Новичок "Герты" Кшиштоф Пентек подверг критике свой бывший клуб "Милан".

"Меня хорошо приняли в Берлине. Болельщики поют мне: "Пентек пиу-пиу-пиу". От меня многого ждут, но я счастлив, что переход состоялся.

"Милан" продал меня из-за прихода Ибрагимовича? В этом клубе подобное случается. Менять нападающих каждый год, такая уж у них привычка", - приводит слова Пентека Bild.

Пентек выступал за "Милан" с января 2019 по январь 2020 года. Всего в составе "россонери" он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. 30 января форвард перешел в "Герту" за 27 миллионов евро.

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