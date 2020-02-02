Пентек раскритиковал "Милан" после ухода из клуба
Новичок "Герты" Кшиштоф Пентек подверг критике свой бывший клуб "Милан".
"Меня хорошо приняли в Берлине. Болельщики поют мне: "Пентек пиу-пиу-пиу". От меня многого ждут, но я счастлив, что переход состоялся.
"Милан" продал меня из-за прихода Ибрагимовича? В этом клубе подобное случается. Менять нападающих каждый год, такая уж у них привычка", - приводит слова Пентека Bild.
Пентек выступал за "Милан" с января 2019 по январь 2020 года. Всего в составе "россонери" он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. 30 января форвард перешел в "Герту" за 27 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Аугсбург
|20
|26
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|11
|Вольфсбург
|19
|24
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|19
|15