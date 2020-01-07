Пентек решил уйти из "Милана"

Теги миланкшиштоф пентекзлатан ибрагимовичвест хэм юнайтедтрансферы

Пентек решил уйти из "Милана"

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек, скорее всего, покинет клуб, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, 24-летний поляк решил сменить команду в связи с появлением серьёзного конкурента за место в стартовом составе в лице Златана Ибрагимовича

"Россонери" готовы расстаться с форвардом, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.

Фаворитом в борьбе за Пентека считается "Вест Хэм". Также интерес к нему проявляют "Байер", "Астон Вилла", "Рома", "Кристал Пэлас", "Дженоа" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Милан" не может забить в трех матчах подряд впервые с декабря 2018 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных

В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов