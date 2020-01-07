Пентек решил уйти из "Милана"

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек, скорее всего, покинет клуб, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, 24-летний поляк решил сменить команду в связи с появлением серьёзного конкурента за место в стартовом составе в лице Златана Ибрагимовича.

"Россонери" готовы расстаться с форвардом, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.

Фаворитом в борьбе за Пентека считается "Вест Хэм". Также интерес к нему проявляют "Байер", "Астон Вилла", "Рома", "Кристал Пэлас", "Дженоа" и "Тоттенхэм".

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