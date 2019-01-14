Пентек сделал неожиданный выбор своего следующего клуба

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Пентек сделал неожиданный выбор своего следующего клуба

Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек определился с новым клубом.

Как сообщает Football Italia, 23-летний поляк принял решение перебраться в "Милан", где он станет заменой Гонсало Игуаину.

Напомним, что интерес к игроку также проявляют "Барселона", "Интер", "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Пентек забил 19 голов в 21 матче.

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