Пентек сделал неожиданный выбор своего следующего клуба

Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек определился с новым клубом.

Как сообщает Football Italia, 23-летний поляк принял решение перебраться в "Милан", где он станет заменой Гонсало Игуаину.

Напомним, что интерес к игроку также проявляют "Барселона", "Интер", "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Пентек забил 19 голов в 21 матче.

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