Пентек сделал выбор между "Фиорентиной" и "Дженоа"

Фото инстаграм Кшиштофа Пентека

Стало известно, в какой команде продолжит карьеру нападающий "Герты" Кшиштоф Пентек.

26-летний поляк во время зимнего трансферного окна получил предложения от "Фиорентины" и "Дженоа".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, несмотря на прошлое, связанное с "грифонами", футболист выбрал вариант с "фиалками".

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Герту" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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