Пентек сменил игровой номер в "Милане"

Польский форвард "Милана" Кшиштоф Пентек стал новой "девяткой" команды.

24-летний футболист сменил игровой номер с 19-го на 9-й. Ранее за "россонери" с цифрой "9" на спине выступал Гонсало Игуаин.

"Милан" купил Пентека прошлой зимой у "Дженоа" за 35 миллионов евро.

За полсезона нападающий забил 11 голов и сделал 1 ассист в 21 матче.

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