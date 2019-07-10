Пентек сменил игровой номер в "Милане"
Польский форвард "Милана" Кшиштоф Пентек стал новой "девяткой" команды.
24-летний футболист сменил игровой номер с 19-го на 9-й. Ранее за "россонери" с цифрой "9" на спине выступал Гонсало Игуаин.
"Милан" купил Пентека прошлой зимой у "Дженоа" за 35 миллионов евро.
За полсезона нападающий забил 11 голов и сделал 1 ассист в 21 матче.
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|Милан
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|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
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|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17