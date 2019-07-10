Пентек сменил игровой номер в "Милане"

Теги миланкшиштоф пентек

Пентек сменил игровой номер в "Милане"

Польский форвард "Милана" Кшиштоф Пентек стал новой "девяткой" команды.

24-летний футболист сменил игровой номер с 19-го на 9-й. Ранее за "россонери" с цифрой "9" на спине выступал Гонсало Игуаин.

"Милан" купил Пентека прошлой зимой у "Дженоа" за 35 миллионов евро.

За полсезона нападающий забил 11 голов и сделал 1 ассист в 21 матче.

Не пропустите: Даниэле Бонера завершил карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов