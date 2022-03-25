Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией

Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен

Сборные Шотландии и Португалии в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Киран Тирни, но в концовке равновесие восстановил Кшиштоф Пентек.

Шотландия - Польша - 1:1 (0:0)

Голы: Тирни, 68 - 1:0, Пентек, 90+4 (с пенальти) - 1:1

Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Тейлор (О'Доннелл, 67), Паттерсон (Хики, 67), Мактомини, Макгрегор (Армстронг, 77), Гилмор (Джек, 77), Кристи (Маклин, 77), Макгинн, Адамс (Браун, 90)

Польша: Скорупски, Беднарек (Букса, 83), Глик, Саламон (Белик, 55), Реца, Крыховяк (Шиманьски, 61), Журовский, Кэш, Модер, Зелиньски (Гросицки, 71), Милик (Пентек, 27).

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