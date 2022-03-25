Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией

Теги польшашотландия

Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией

Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен

Сборные Шотландии и Португалии в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Киран Тирни, но в концовке равновесие восстановил Кшиштоф Пентек.

Шотландия - Польша - 1:1 (0:0)
Голы: Тирни, 68 - 1:0, Пентек, 90+4 (с пенальти) - 1:1

Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Тейлор (О'Доннелл, 67), Паттерсон (Хики, 67), Мактомини, Макгрегор (Армстронг, 77), Гилмор (Джек, 77), Кристи (Маклин, 77), Макгинн, Адамс (Браун, 90)

Польша: Скорупски, Беднарек (Букса, 83), Глик, Саламон (Белик, 55), Реца, Крыховяк (Шиманьски, 61), Журовский, Кэш, Модер, Зелиньски (Гросицки, 71), Милик (Пентек, 27).

Не пропустите: Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Эхеа Эхеа 40 93
2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
19 Иллуэка Иллуэка 40 33
20 Пеньяс Осенсес Пеньяс Осенсес 40 29
21 Хакетано Хакетано 40 28
Полная таблица

топ-5 тегов