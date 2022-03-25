Пентек спас Польшу от поражения в матче с Шотландией
Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен
Сборные Шотландии и Португалии в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Киран Тирни, но в концовке равновесие восстановил Кшиштоф Пентек.
Шотландия - Польша - 1:1 (0:0)
Голы: Тирни, 68 - 1:0, Пентек, 90+4 (с пенальти) - 1:1
Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Тейлор (О'Доннелл, 67), Паттерсон (Хики, 67), Мактомини, Макгрегор (Армстронг, 77), Гилмор (Джек, 77), Кристи (Маклин, 77), Макгинн, Адамс (Браун, 90)
Польша: Скорупски, Беднарек (Букса, 83), Глик, Саламон (Белик, 55), Реца, Крыховяк (Шиманьски, 61), Журовский, Кэш, Модер, Зелиньски (Гросицки, 71), Милик (Пентек, 27).
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|Команда
|М
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|Атлетико Монсон
|40
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|40
|81
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|Реал Сарагоса II
|40
|80
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|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28