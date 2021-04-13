Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных

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Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных

"Реал" второй раз победил в Эль Классико – "Барселона" подтверждает неприятную тенденцию

Центральная битва уикенда полностью оправдала ожидания. "Реал" и "Барселона" выясняли сильнейшего в 30-м туре чемпионата Испании, а победитель поединка сутки возглавлял турнирную таблицу Примеры. Команда Зидана с первых минут игры захватила инициативу и забила дважды еще до перерыва – шедевр Карима Бензема и результативный штрафной Тони Крооса позволили "сливочным" оформить комфортное преимущество. "Барса" тоже имела моменты – в частности, Месси едва не забил прямым ударом с углового, но штанга спасла Мадрид. После перерыва каталонцы сократили отставание усилиями Оскара Мингесы, а впоследствии имели претензии к главному арбитру. Рональд Куман возмутился отсутствием пенальти после падения Мартина Брейтуэйта, а также выразил недовольство малым количеством компенсированного времени, часть которого рефери потратил на устранение проблем со своей экипировкой. В конце концов, 2:1 – "Реал" обыграл "Барсу" второй раз в сезоне.

Эль Классико точно не разочаровало (разве что сторонники "Барселоны" расстроены результатом игры). Единственное, что не соответствовало вывеске матча – это погода. Игра проходила при сумасшедшем ливне, к которому эпизодически добавлялся еще и град. В таких условиях командам было трудно демонстрировать свою лучшую игру, но стоит отдать должное соперникам – матч получился на самом деле роскошным. Весь мир облетели кадры с дрожью Лионеля Месси – капитан "Барселоны" замерз настолько, что вынужден был менять футболку во время второго тайма. К слову, Лео не может забить в Эль Классико уже почти 3 года – с момента ухода Криштиану Роналду из "Реала" аргентинец не оформил ни одного результативного действия в самой принципиальной дуэли Испании. Напомним, что это Классико может стать последним для Месси, ведь его контракт заканчивается 30 июня.

Единственная ложка дегтя для "Реала" – травма Лукаса Васкеса. Испанец повредил крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона. Таким образом, 29-летний универсал рискует больше не сыграть за "сливочных", поскольку его соглашение завершается 30 июня, а стороны пока не достигли согласия о подписании нового контракта. Ужасная потеря для "Реала", который в ближайших матчах вынужден играть еще и без основной пары центрбеков – Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. К слову, "бланкос" в очередной раз продемонстрировали умение выигрывать важные матчи, тогда как "сине-гранатовые" подтвердили неутешительную статистику против топ-соперников. В текущем сезоне команда Кумана проиграла оба Классико, подверглась разгромам от "Ювентуса" и ПСЖ, проиграла Суперкубок Испании и уступила "Атлетико". Конечно, "Барса" все еще может выиграть два трофея в текущем сезоне – впереди у Месси и компании финал Кубка Испании, а отставание от лидера Ла Лиги составляет лишь 2 очка. Но чтобы получать титулы, нужно обыгрывать топ-соперников. С этим у нынешней "Барсы" пока возникают проблемы.

"Атлетико" снова не выиграл, и все потерял!

Команда Диего Симеоне после поражения от "Севильи" потеряла очки и с другой андалусийской командой – "матрасники" на выезде не смогли обыграть "Бетис". От 10-очкового преимущества "Атлетико" над конкурентами не осталось и следа. "Реал" отстает всего на 1 пункт, а "Барселона" – на 2. Именно Испания является единственным топ-чемпионатом (ну, разве еще Франция, но это немного не тот уровень), в котором есть настоящая интрига в борьбе за титул. Чемпионские гонки будут горячими. Кроме потери очков, "матрасники" не смогут в следующих матчах рассчитывать на Жоау Фелиша. Португальский форвард пропустит две недели из-за повреждения и присоединился к Луису Суаресу с Дембеле, которые тоже находятся в лазарете. К счастью для Симеоне, в следующем туре "Атлетико" сыграет с последней командой чемпионата "Эйбаром" – роскошный шанс для "кольчонерос" вернуть психологическую уверенность и набрать 3 очка. Отступать уже некуда – "Реал" и "Барселона" в текущем году демонстрируют отличные результаты. В отличие от "Атлетико", который, такое впечатление, сам испугался своего превосходства.

Серия А: победы лидеров, неудача Роналду, феерия "Аталанты"

В 30-м туре чемпионата Италии первые 7 команд турнирной таблицы выиграли свои матчи. Таким образом, "Интер" удержался на первом месте с отрывом в 11 пунктов от "Милана" и 12 – от "Ювентуса". Каждый выигранный поединок приближает "нерадзурри" к желанному Скудетто, однако в следующем туре набрать 3 очка будет непросто – соперником станет "Наполи", который борется за Лигу Чемпионов и, как кажется, выбрался из кризиса. Криштиану Роналду снова не забил, отметившись сумасшедшим промахом во втором туре подряд (без учета перенесенного матча с "Наполи", который был сыгран посреди недели). Португалец с убойной позиции попал в штангу, но это не помешало туринцам обыграть "Дженоа" и продолжить преследование "Милана", который обыграл "Парму" не без скандала. По крайней мере, самое удивительное удаление Златана Ибрагимовича, который якобы оскорбил главного арбитра, до сих пор обсуждают в Италии. Аталанта – в своем стиле. Сначала комфортно выиграла 2:0 первый тайм у "Фиорентины", а потом сама себе не придумала проблемы. "Фиалки" во втором тайме восстановили статус-кво, однако гол Иличича с пенальти все же принес "Богине" 3 очка и сохранение промежуточного места в ТОП-4. Миранчук снова не отметился выходом в старте.

"Манчестер Сити" потихоньку поигрывает

В 31-м туре АПЛ "горожане" дома неожиданно уступили "Лидсу". Марсело Бьелса, который является идейным наставником Пепа, нашел ключ к успеху в противостоянии с лидером чемпионата. "Павлины" продемонстрировали роскошную реализацию – два гола с двух ударов против 29-ти у "Сити". Не помогло даже то, что "Лидс" больше тайма играл в меньшинстве после удаления капитана Лайама Купера. Второе поражение "горожан" в последних 5-ти матчах дает минимальную иллюзию чемпионской интриги, ведь МЮ выиграл свой принципиальный матч, разобравшись на выезде с "Тоттенхэмом" Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" имеют игру в запасе и отстают от команды Гвардиолы на 11 пунктов. Соответственно, подопечные Сульшера имеют шанс сократить отставание до 8-ми очков за 6 туров до финиша. Насколько реально нивелировать такой разрыв? История показывает, что можно, но в этом случае шансов у МЮ немного. Тем более, что обе команды продолжают выступления в еврокубках, а скамейка запасных у "Сити" значительно солиднее. Именно этот фактор может сыграть решающую роль на финише изнурительного сезона.

"Бавария" дает мини-шанс "РБ Лейпцигу"?

В 28-м туре Бундеслиги мюнхенцы не удержали победу над "Унион Берлин". На 86-й минуте столичная команда забила спасительный мяч и прервала победное шествие команды Флика. Впрочем, очевидно, что все мысли "Баварии" пока заняты Лигой Чемпионов – уже сегодня "красные" в Париже попытаются отыграть домашнее поражение от ПСЖ (2:3) и вырвать путевку в полуфинал. "РБ Лейпциг" разбил "Вердер" и сократил отставание от мюнхенцев до 5-ти очков. Команда Нагельсманна сохраняет призрачные надежды на титул, ведь уже в следующем туре "Баварию" ожидает еще один сложный поединок – против "Вольфсбурга", который идет третьим. Учитывая, что перед этим "Ротэн" сыграют еще и во Франции, то потеря очков с "волками" не кажется чем-то невероятным. Среди других поединков отметим волевую победу "Боруссии" (Д) над Кельном. Эрлинг Холланд снова не забил, но его команда вырвала такие важные баллы. Правда, отставание от ТОП-4 все еще составляет 7 пунктов, поэтому шансов квалифицироваться в самый престижный евротурнир через чемпионат невысоки. Тем более, с учетом формы "Айнтрахта", который поочередно обыграл "Унион", "Боруссию" и "Вольфсбург", подтвердив свои амбиции на ЛЧ.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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