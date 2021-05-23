Пеп Гвардиола лестно высказался о Марсело Бьелсе

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола лестно высказался об аргентинском тренере "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелсе. Оба тренера встречались еще в начале 10-х, когда Гвардиола тренировал "Барселону", а Бьелса "Атлетик Бильбао".

"Он уникален, никто не может ему подражать.

Это его футбол - уникальный, непередаваемый. Это радость, честность. Он подарок для футбола", - сказал Гвардиола.

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